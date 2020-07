Also ehrlich, je öfter ich mit manchen Corona Regeln konfrontiert werde um so mehr vermisse ich die Logik.

Fall Nr. 1. Im Urlaub besuchten wir eine Imbiss Bude. "Wenn sie hier essen wollen, müssen sie Name und Anschrift hinterlassen." Da jeder an unserem Auto ersehen kann, dass wir Urlauber sind werde ich wildfremden Leuten sicher nicht meine Adresse kundgeben. Okay, wir haben trotz dem schlechten Wetter draußen gegessen. Aber nun zum Kern der Sache. Ob nun draußen, oder drinnen, wir standen ja eine Weile an der Theke wie viele andere Menschen auch und wenn wir nun erkrankt gewesen wären, hätten wir auch anstecken können. Ergo bringt das Hinterlassen der Adresse doch auch keinen "echten Schutz" oder sehe ich das falsch?

Nr. 2. Auf dem Markt aßen wir eine Fischfrikadelle. Die Verkäuferin reichte mir eine Porzellan schale, in die ich meinen Geldschein legte, den nahm sie heraus, gab das Wechselgeld hinein und reichte es mir an, ich nahm diese Schale, wie geschätzt 500 Leute vor und nach mir und nahm mein Rückgeld entgegen. Hygiene? Ne oder? Eher Augenwischerei finde ich.

Nr. 3. Wieder daheim gingen wir einkaufen, na klar, mit Mundschutz wie es sich gehört. Gleich im ersten Geschäft rief die Verkäuferin: "Bitte jeder einen Korb nehmen." Ein Korb garantiert ja nun sicher keinen Sicherheitsabstand, er ist einfach nur lästig. Außerdem stand da nichts zum desinfizieren.

So wie es aussieht stecken wir uns am ehesten bei diesen Sicherheitsregeln an.

Übrigens, in den Niederlanden besteht schon nicht mehr überall Maskenpflicht.