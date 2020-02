Die rund 70 Säuleneichen an der Straße "Im Schlosspark" sind ganz schön stattlich. Um den Allee-Charakter und die Sicherheit zu gewährleisten werden die Bäume in den kommenden Tagen beschnitten. Die Eichen werden von einer Fachfirma wieder in ihre ursprüngliche Säulenform gebracht.

Bereits im vergangenen Juni hatten Mitarbeiter des Zentralen Betriebshof Herten einen Probeschnitt an zwei Bäumen durchgeführt. "Wir mussten den Schnitt ausprobieren um zu sehen, wie die Bäume bis zum Herbst wieder wachsen", so Jan-Tobias Welzel, Bereichsleiter Grün vom Zentralen Betriebshof Herten. "Außerdem prüfen wir die Bäume bevor wir die Scheren ansetzen, damit wir keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wildlebender Tiere zerstören", so Welzel weiter und ergänzt, dass die Baumarbeiten im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt sind.

Ursprünglich bestand die Allee aus Pappeln. Da die aber nicht mehr verkehrssicher waren, wurden sie im Jahr 1990 gefällt und wenig später dann durch die jetzigen Säuleneichen ersetzt.