Bereits zum fünften Mal wird in diesem Jahr der Klimapreis der Stadt Herten und der Hertener Stadtwerke vergeben. Bürger, Unternehmen, Vereine und Initiativen können sich bis zum 15. Mai mit ihren Projekten zum Thema „Klimaschutz im Neubau“ bewerben.

Auch die Bewerbung von Kindergärten und Schulen ist gern gesehen, diese nehmen jedoch in einer eigenen Kategorie teil. Mit dem Preis werden Projekte gefördert die bereits abgeschlossen sind oder sich noch in der UMsetzung befinden. Insgesamt stehen 15.000 Euro Preisgeld zur Verfügung. Für bereits verwirklichte Maßnahmen sind Anerkennungspreise in Höhe von je 500 Euro vorgesehen. Noch nicht abgeschlossenen Projekten erhalten einen Förderpreis in individueller Höhe.

"Wir möchten Projekte auszeichnen, die das Thema Klimaschutz in vorbildlicher Weise verwirklichen und zum Nachahmen anregen", erklärt Thorsten Rattmann, Geschäftsführer der Hertener Stadtwerke. "Das beinhaltet auch einen Innovationsanspruch. Deshalb sollten die Bewerbungen deutlich über den Standard hinausgehen." Irja Hönekopp, Leiterin der Stadtentwicklung bei der Stadt Herten, erläutert: "Denkbar sind zum Beispiel Maßnahmen zum Regenwassermanagement, zur Dachbegrünung oder zur insektenfreundlichen Gartengestaltung. Auch Projekte, die klimafreundliche Energieversorgung und Mobilität kombinieren oder durch Smart-Home-Elemente die Energieeffizienz verbessern sind für den Klimapreis interessant."

Innovative Ideen gesucht

Etwas anders sieht es in der Kategorie für die Kindergärten und Schulen aus. Dieser separate Wettbewerb ist offener gestaltet und hat einen eigenen Förderungstopf mit insgesamt 5.000 Euro Preisgeld. "Hier ist uns vor allem wichtig, dass die Kinder an der Umsetzung beteiligt sind", betont Dr. Theresa Eckermann, Klimaschutzbeauftragte der Stadt Herten. Für Förder- und Anerkennungspreise gibt es je 250 Euro.

Der Einsendeschluss ist am Freitag, 15. Mai 2020. Die nötigen Unterlagen gibt es im Rathaus, Kurt-Schumacher-Straße 2, im Kundenzentrum auf der Jakobstraße sowie im Internet unter www.herten.de/klimapreis

Einsendeschluss am 15. Mai

Fragen für die Teilnahme von Bürgern und Unternehmen beantwortet Dr. Theresa Eckermann unter Telefon 02366/303-340 oder per E-Mail: klimapreis@herten.de. Kindergärten und Schulen können ihre Fragen an Stefanie Hasler von den Hertener Stadtwerken richten, Telefon 02366/307-237, E-Mail: klimapreis@herten.de.

Die große Preisverleihung findet am Samstag, 29. August, im Rahmen des Klimafestes statt.