Im vergangenen Herbst musste die große Platane am Mitarbeiterparkplatz des Caritasverbandes wegen eines schädlichen Pilzes gefällt werden. Nun hat Ralf Egner, Leiter des Technischen Dienstes im Caritas-Zentrum Franz von Assisi, sein Versprechen eingelöst und mit vier neuen Bäumen den Baumbestand an der Hospitalstraße aufforsten lassen.

Olaf Müller von der Garten- und Landschaftsgärtnerei Bertlich, der die Bäume gemeinsam mit seinem Kollegen Georg Borge fachkundig in die Erde brachte, war auch schon bei der Fällung im Herbst dabei. „Es ist auch für uns nicht leicht, einen so alten Baum zu fällen.“ erklärt er. „Aber es war definitiv die einzige Lösung.“

Den ganzen Vormittag hoben die beiden Gärtner den Boden aus, setzen die Bäume ein, schnitten die Befestigungspfähle zu und sicherten die jungen Bäume vor dem Umfallen.

Drei Säulenbuchen

Drei rund fünf Meter hohe Säulenbuchen säumen nun die Auffahrt zum Parkplatz und wurden zusätzlich mit Insektenhotels bestückt. Die Baumarten hat Ralf Egner ganz bewusst ausgewählt. Die Kronen der Säulenbuche wachsen mehr in die Höhe und müssen zwischen Gehweg, Haus und Parkplatz weniger beschnitten werden. Auf der großen Wiese hinter den Seniorenwohnungen des Caritasverbandes hat eine vier Meter große Rotbuche ihren Platz gefunden. Ihre eher rund wachsende Krone hat an dieser Stelle ausreichend freien Raum, um sich zu allen Seiten hin entwickeln zu können.

Knospen stehen in Startlöcher

Auch wenn die frischen grünen Blätter noch etwas auf sich warten lassen, sieht man den Knospen doch ganz deutlich an, dass sie regelrecht in den Startlöchern stehen und nur noch auf etwas Sonne warten, um in den nächsten Wochen auszutreiben. Symbolisch hat Ralf Egner zu den Insektenhotels auch noch Holzeulen an den Holfpfählen anbringen lassen „Das sind nur dekorative Vorboten. Mit den Bäumen möchten wir auch etwas für die heimischen Vögel tun. Wenn sie gut angewachsen sind, bringen wir auch noch den ein oder anderen Nistkasten an.“