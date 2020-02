kommt der Ansprechpartner des landesweiten Steinkauzschutzes NRW Siegfried Franke nach

Herten.

Er wird berichten über die Kauz-Population in NRW, die immerhin 60% des Bestandes in Deutschland ausmacht. Auch wenn es in vielen Regionen noch gute Bedingungen für die kleine

Eule gibt, so ist sie an anderen deutlich gefährdet.

Was man machen muss und was wir machen können, um den Steinkäuzen „unter die Flügel“ zu greifen, soll auch Thema an dem Abend sein.

Veranstaltungsort: Hof Wessels, Langenbochumer Str. 341, 45701 Herten

Kostenbeitrag: NABU Mitglieder frei, sonst 5,- EUR

Kontakt: info@nabu-herten.de