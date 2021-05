In Herten-Westerholt baut die Stadt Herten an der Annastraße eine neue Kindertageseinrichtung. Das neue Gebäude soll zukünftig sechs Gruppen, darunter auch eine für unter dreijährige Kinder, und ein Familienzentrum beherbergen.

Betreiber ist die Falkennest Kita gGmbH. Zusammen mit dem Hertener Immobilienbetrieb und Maike Stiel, Geschäftsführerin der Falkennest Kita gGmbH, besuchte Bürgermeister Matthias Müller die Baustelle."Ich freue mich, dass die Arbeiten nun so schnell vorangehen, damit wir Familien im Herten so bald wie möglich ein weiteres Kinderbetreuungsangebot machen können", so Bürgermeister Matthias Müller über den Neubau der Kita an der Annastraße, der voraussichtlich Ende März 2022 abgeschlossen sein soll.

"Wir freuen uns sehr auf die neue Kita, welchen Namen sie später tragen wird, steht aber noch nicht fest. Die zukünftigen Kindergartenkinder dürfen Namensvorschläge nennen und später gemeinsam entscheiden", so Maike Stiel.

4.620 Quadratmeter großes Grundstück

Auf dem rund 4.620 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein zweistöckiges, L-förmiges Gebäude mit Klinkerfassade. Die Grundfläche der Kita selbst beträgt rund 1.340 Quadratmeter. Das gesamte Finanzvolumen des Projekts beträgt 3,5 Millionen Euro.

Der Eingang zur Kita wird an der Storcksmährstraße liegen, während der Hauptflügel mit Eingang zum Familienzentrum parallel zur Heinrichstraße sein soll. Drei der sechs Gruppen werden zusammen mit einem Mehrzweckraum und dem Familienzentrum im Erdgeschoss zu finden sein. Die anderen Gruppen sind im Obergeschoss untergebracht. Dazu kommen 42 Fahrradabstellplätze, 29 Pkw-Stellplätze sowie ein eigener Raum im Eingangsbereich der Kita für das Abstellen der Kinderwagen.