Am Dienstag, 25. Februar, startet das Diskussionsforum "VHS-Kamingespräche" zum Thema "Herten – lebens- und liebenswert?" für Bürger im Kaminraum der VHS. Von 18.30 bis 20 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit mitzureden und sich einzumischen, dann dies sind Bestandteile für eine funktionierende Demokratie. Der Eintritt ist frei.

Seit vielen Jahren unternimmt die Stadt Herten Anstrengungen, um das Leben, die Arbeit und das Miteinander unterschiedlicher Gruppen und Kulturen weiter zu entwickeln. An diesem Abend beschäftigen sich Mitarbeiter aus der Verwaltung sowie alle Interessierten mit den Fragen: Was ist in den letzten Jahren mit der Demokratie in Herten geschehen? Wie geht es im neuen Jahrzehnt weiter?

Neben Stadtbaurat Christoph Heidenreich nehmen ebenfalls Romuald Sarholz, Direktor Firmenkunden bei der Sparkasse Vest Herten, Michelle Balant, Mitglied im Jugendforum des Projektes "Demokratie leben" Herten und Christiane Rohde, Amtsleitung Soziale Leistungen und Seniorenbüro, an dem Diskussionsforum teil.

Gregor Spohr übernimmt die Moderation. Unterstützt wird die Veranstaltung durch das Projekt "Demokratie leben". Veranstaltet wird die Diskussionsrunde von der VHS und dem Stadtmagazin „Herten erleben“.