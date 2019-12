Fred Toplak dankt Feuerwehrleuten

„Wir sollten am heutigen Tag besonders an die Frauen und Männer denken, die an Weihnachten für unsere Sicherheit sorgen und daher nicht zu Hause sein können. Mein Dank gilt allen, die zum Beispiel in den Leitstellen von Rettungswache, Polizei, Feuerwehr und im Krankenhaus im Einsatz sind.“ Zum vierten Mal besuchte Bürgermeister Fred Toplak die Feuerwache der Stadt Herten an Heiligabend und dankte den Einsatzkräften für ihren Dienst.

14 Feuerwehrfrauen und -männer sowie Notfallsanitäter stehen 24 Stunden – natürlich auch an Weihnachten – für die Sicherheit der Hertenerinnen und Hertener zur Verfügung. Auch der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Grunwald, die stellvertretende Bürgermeisterin Silvia Godde, Dezernent Matthias Steck, Heike Lauterfeld, Vorsitzende des städtischen Personalrats, Ausschussvorsitzender Wolfgang Kumpf und Kreisbrandmeister Robert Gurk mit seinen Vertretern ließen es sich nicht nehmen, den Einsatzkräften ihre Anerkennung auszusprechen. "Wir sind das ganze Jahr über in Herten und der Region aktiv und arbeiten dabei eng mit den Feuerwehren im Kreis zusammen", so Stefan Lammering, Leiter der Feuerwehr Herten.

Stefan Lammering erinnert an weitere große Einsätze in diesem Jahr: den Brand einer Gewerbehalle in Westerholt, an das Sturmtief Eberhard, den Dachstuhlbrand auf der Herner Straße und dem überörtlichen Einsatz beim Brand der Kinderwelt in Recklinghausen. Insgesamt habe die Feuerwehr bislang 811 Einsätze gefahren, davon 296 Brand- und 515 Einsätze in der Technischen Hilfeleistung.

"Vermutlich werden wir bis zum Ende des Jahres auf rund 6.300 Rettungseinsätze kommen. 2.600 Mal war ein Notarzt mit im Einsatz", resümiert Lammering. Die Zahl der Krankentransporteinsätze bewege sich vermutlich um rund 3.500 bis zum Jahresende.

"Ich wünsche Ihnen, dass die Abendstunden ruhig bleiben", verabschiedete sich Fred Toplak. Dann gibt es auf der Feuerwache als gemeinsame Weihnachts-Mahlzeit Gulasch, Semmelklöße und Rotkohl.