Am 13. September finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. Zeitgleich wird in Herten auch der neue Integrationsrat gewählt. Bei einer Informationsveranstaltung am heutigen Donnerstag, 27. August, beantworten Mitglieder des bisherigen Integrationsrates Fragen rund um die Wahl. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr im Bürheruas Süd, Hans-Senkel-Platz 1. Aufgrund der Coronalage ist die Teilnehmerzahl begrenzt und es wird um eine vorherige Anmeldung unter 02366 303-269 oder per E-Mail an c.rohde@herten.de gebeten.

Der Integrationsrat ist die Interessenvertretung von Menschen mit Migrationshintergrund. Er befasst sich mit allen Angelegenheiten der Stadt, nicht nur mit Themen die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte betreffen. In Herten werden zehn Mitglieder direkt gewählt und fünf werden vom Rat benannt. Zur Wahl stehen zwei Listen und eine Einzelkandidatin.

Wahlberechtigt sind Hertenerinnen und Hertener ab 16 Jahren, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und seit mindestens einem Jahr ihren rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland haben. Ausgenommen davon sind Asylbewerberinnen und -bewerber. Wer eingebürgert wurde oder als Kind eines ausländischen Elternteils in Deutschland geboren wurde, muss sich bis zum 28. August im Rathaus in das Wählerverzeichnis eintragen lassen, wenn sie oder er den Integrationsrat wählen möchte.