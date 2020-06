Der Stadtrat könnte am 24. Juni die Errichtung einer Mobilstation für den Bahnhof der S-Bahn beschließen. Der Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt befasst sich heute mit dem Projekt.



Mobilstation heißt, dass eine Park + Ride-Anlage für Autos einschließlich Kurzparkplätze entsteht. Außerdem werden Bike + Ride-Anlagen errichtet. Hier können Fahrräder in Boxen eingeschlossen werden. „Alle Akteure wie VRR, Deutsche Bahn, Straßenbaulastträger und so weiter zu koordinieren und dann noch den Überblick über die ganzen Fördermöglichkeiten mit den straffen Spielregeln zu behalten, ist eine Riesenleistung“, sagt Carsten Löcker (SPD). Dafür sei dem früheren Stadtbaurat Christoph Heidenreich zu danken und das Planerteam im Rathaus zu loben. Sauer hingegen ist die SPD auf den VRR, weil er mit der Abellio Rail NRW zu nachsichtig umgehe. Fraktionsvorsitzender Christian Bugzel: „Wir hatten erwartet, dass der VRR eine engere Frist setzt, anstatt zahlreiche Erklärungsversuche zu präsentieren. Damit der nun angekündigte, neuerliche Startversuch im Herbst nicht erneut einen Fehlstart erleidet, erwarten wir, dass Abellio auf die Deutsche Bahn zugeht.“