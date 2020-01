Was wäre ein Start in das neue Jahr ohne den Besuch der Schornsteinfeger? Zwölf von ihnen haben sich am Freitag zum jährlichen Fototermin vor dem Rathaus Herten versammelt und brachten Bürgermeister Fred Toplak viel Glück für das Jahr 2020. Sie übergaben ihm traditionell einen Wandkalender, damit das Glück auch im Rathaus offiziell Einzug hält.

Das Treffen mit den Kaminkehrern ist ein fester Termin im Kalender des Bürgermeisters. "Der Neujahrsemfang ist eine schöne Tradition. Ich freue mich, dass ich zum vierten Mal die Schornsteinfeger im Rathaus begrüßen darf", betonte Fred Toplak.

Intensive Diskussion

Die Bezirksschornsteinfeger kamen wie immer gerne zu Besuch. Beim anschließenden Gespräch waren alle gespannt, was Bürgermeister Fred Toplak über das Jahr 2019 berichtet. Es wurde intensiv über Haushaltslage und die Ansiedlung von neuen Firmen in Herten diskutiert.