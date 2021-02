Die letzten Details sind erfüllt, die Bauvorbereitungen abgeschlossen. Jetzt kann der Neubau für die AWO-Kita an der Königsberger Straße beginnen.

Als die Einrichtung 1958 als erste Hertener AWO-Kita eröffnet wurde, setzten Gebäude und Außengelände noch Maßstäbe: Räume mit schallschluckenden Wänden, im Garten zwei Sandkästen, eine Rutsche und mehrere Klettergerüste.

Kita entspricht nicht den Qualitätsstandards

„Trotz zahlreicher Modernisierungsmaßnahmen im Laufe der Jahre entspricht die Kita nicht mehr unseren eigenen Qualitätsstandards. Wir freuen uns, dass wir nun mit dem Neubau für eine viergruppige Kita beginnen können,“ so Christian Bugzel, Vorsitzender des Unterbezirks Münsterland-Recklinghausen.

Am kommenden Montag, 22. Februar, beginnen die ersten Vorbereitungen durch die Baackmann Immobilien & Bauträger GmbH aus Laer, Generalunternehmen der neuen zweigeschossigen Kindertageseinrichtung.

Plane muss für Neubau weichen

In einem ersten Schritt muss eine Platane für den Neubau weichen. Ein ökologisches Gutachten hat zuvor ergeben, dass der Baum keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte für Fledermäuse oder anderer gefährdeter Tierarten ist. Während der anschließenden Bauphase ziehen die Kitakinder in die Räume des ehemaligen städtischen Kindergartens Pusteblume an der Wörthstraße in Herten-Süd um. Bereits im August 2022 geht es zurück an die Königsberger Straße.