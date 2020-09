Das Gertrudis-Hospital lädt zum Demenz-Café für pflegende Angehörige ein. Es findet am Montag, den 5. Oktober von 15 bis 17 Uhr statt. Das Team informiert über das Thema „Entlastung pflegender Angehöriger durch Tagespflege oder -klinik.“ Anschließend werden anstehende Fragen beantwortet und Alltagserfahrungen können ausgetauscht werden. Am Dienstag (6. Oktober) informiert das Team im Pflege-Café für pflegende Angehörige von 15 bis 17 Uhr über das Thema „Wenn pflegen einsam macht“.

Für beide Cafés ist eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 0209/ 6191-0 erforderlich. Der Zugang zum Schulungsraum der ehemaligen Krankenpflegeschule ist ausgeschildert und erfolgt über den Parkplatz links am Gertrudis-Hospital Westerholt vorbei. Weitere Informationen zum Klinikverbund der KKRN GmbH und das Thema Coronavirus finden Interessierte unter www.kkrn.de sowie auf dem neuen Facebook- und Instagram-Kanal des Klinikverbundes.

Sicherheitsmaßnahmen beachten

Voraussetzung für die Teilnahme: Dafür werden die Besucher der Cafés vor Beginn nach ihrem Gesundheitszustand befragt, die Tische werden vor und nach der Veranstaltung desinfiziert und die Teilnehmer sind dazu angehalten, ihre Getränke selbst mitzubringen. Nur so können wir einen optimalen Schutz für unsere Besucher wie für unsere Dozenten gewährleisten.

Weitere Infos bei Regina Kruse, Tel. 0209 6191-0. www.kkrn.de