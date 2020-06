Die städtische Jugendförderung und freien Träger der Jugendarbeit haben sich ganz schön ins Zeug geschmissen und ein Angebot auf die Beine gestellt, dass es Kindern ermöglicht schöne Ferien daheim zu verbringen. Der übliche Kinderferienspaß in der Rosa-Parks-Schule kann nicht stattfinden, aber es gibt zahlreiche Aktivitäten, die in kleinen Gruppen durchgeführt werden.

"Wir haben es trotz der geltenden Beschränkungen und Auflagen geschafft, zusammen mit den freien Trägern ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen", freut sich Sabine Pommerin, Leiterin der städtischen Jugendförderung. So kommt bei allen Daheimgebliebenen hoffentlich keine Langeweile auf. Die Angebote finden über verschiedene Zeiträume an mehreren Orten statt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bei den Organisatoren vorab notwendig.

Teilnehmerzahlen sind begrenzt

Das Ferienprogramm: 1. und 2. Ferienwoche (29.6. – 10.7.), kostenloses Angebot für Kinder "aus der Schürmannswiese" im Cliquentreff Schürmannswiese, Betreuung vormittags und nachmittags in festen Gruppen, Anmeldung: Tel.: 02366 / 936233, k.siepmann@herten.de oder f.armoneit@herten.de. Ferien im Kinder- und Jugendzentrum Nord (mit dem Team der städtischen Jugendförderung), Anmeldung: s.pommerin@herten.de, j.kretschmer@herten.de. 3., 4. und 5. Ferienwoche (13.7. – 31.7.) Ferienfreizeit auf dem Hof Wessels, Anmeldung: kinderaktionen@hofwessels.de, s.pommerin@herten.de, weitere Infos gibt es unter www.hofwessels.de. 4., 5. und 6. Ferienwoche (20.7. – 7.8.) Sommercamp im Kinder- und Jugendzentrum Nord (mit dem Team des Arbeitskreises JZN e.V.), Anmeldung: info@jznord.de, weitere Infos gibt es unter www.jznord.de. 5. Ferienwoche (27.7. – 31.7.) "Das Königreich im Gemüsebeet" mit den Waldrittern, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, Anmeldung unter Tel.: 02366 / 5080338, carmen.muhs@waldritter.de, weitere Infos gibt es unter www.waldritter.de. 5. und 6. Ferienwoche (27.7. – 7.8.) Ferienangebot im BUND Naturerlebnisgarten, Anmeldung unter Tel.: 02366 / 82249 oder bund-naturerlebnisgarten@t-online.de, weitere Infos gibt es unter www.bund-naturerlebnisgarten.de. 1. bis 6. Ferienwoche (29.6. – 7.8.) Gartenprojekt in Herten-Mitte "Naturbezogene Bildung" mit dem Falkentreff, drei Tage/Woche von 10 bis 13 Uhr, Anmeldung unter Tel.: 02366 / 303297, t.hegemann@herten.de, weitere Infos gibt es unter www.falken-re.de/einrichtungen/falkentreff-herten. Ferienangebot des Quartierbüros Herten-Süd, montags bis freitags von 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Anmeldung unter Tel.: 02366 / 936248 oder u.prinz@herten.de, weitere Infos unter www.hertenerbuergerstiftung.de/was-wir-tun/quartierbüro. Sommerakademie in der CreativWerkstatt Herten, verschiedene Kurse und Workshops, Anmeldung und Infos unter www.creativwerkstatt-herten.de, Tel.: 02366 / 307805.

Eine Übersicht der Angebote finden Interessierte unter www.herten.de/sommerferien. Die Liste wird laufend aktualisiert. Auch die Kinder der offenen Ganztagsschulen dürfen sich auf ein Sommerprogramm freuen. In den ersten zwei Ferienwochen ergänzt der Spielkäfer ganztägig das OGS-Angebot der AWO.

"Je nach aktueller Lage wird der Spielkäfer dann in den restlichen vier Wochen hoffentlich für alle Kinder an wechselnden Orten da sein. Bei weiter geltenden Kontaktbeschränkungen wird das Spielmobil alternativ weiter an den OGS-Standorten zur Stelle sein", so Sabine Pommerin.