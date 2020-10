Die GELSENWASSER AG erneuert noch bis voraussichtlich Ende Oktober 2020 eine Trinkwasserleitung in Herten. Die Arbeiten erstrecken sich über 200 Meter auf der Scherlebecker Straße im Bereich von der Ecke „An der Gertrudenau“ bis zur Ecke Gertrudenstraße. Die neue Leitung (DN 110, 11 cm Durchmesser) wird in die alte Leitung (DN 150, 15 cm Durchmesser) eingezogen.

Die Scherlebecker Straße ist in Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Herten für die Bauzeit zu einer Einbahnstraße in Richtung Marl geworden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Beide Gehwege sind frei.

Die Bauarbeiten sind im Rahmen des Erneuerungsprogramms von Trinkwasserleitungen für eine auch in Zukunft sichere Wasserversorgung notwendig. Für unvermeidbare Behinderungen bittet Gelsenwasser um Verständnis.