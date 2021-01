Auch die Creativ-Werkstatt Jugendkunstschule Herten ist für Präsenzangebote bis zum 31. Januar geschlossen. Statt abgesagter Workshops gibt es deshalb wieder das Kunst-Care-Paket „Schöner Chillen“.

Wer sich für einen Kurs angemeldet hat, bekommt das Paket mit einer „Gebrauchsanweisung“ in analoger oder digitaler Form nach Hause geliefert. "So können wir in Zeiten des Lockdowns ein bisschen Abwechslung und vor allem Spaß nach Hause bringen", erklärt Thomas Buchenau, Leiter der Creativ-Werkstatt. Wer Interesse hat, kann sich auf der Homepage www.creativwerkstatt-herten.de informieren oder eine E-Mail an creativwerkstatt@herten.de schreiben. Bei Verlängerung des Lockdowns kommt noch ein weiteres Care-Paket dazu.

Tutorials

Außerdem entstehen gerade neue Do-it-yourself-Videos für den YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/CreativWerkstattH1). Mit- und nachmachen können Kinder mit Material, das in jedem Haushalt zu finden ist.Die Ergebnisse können an das Team der Creativ-Werkstatt geschickt werden. Sie werden dann auf Facebook und Instagram präsentiert.