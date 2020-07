Die Wiederherstellung der Straßenoberfläche waren der Grund für die Sperrung auf der Kaiserstraße. Die Arbeiten wurden durch die Emschergenossenschaft vorgenommen und kürzlich fertiggestellt, so dass die Vollsperrung seit Montagmorgen wieder aufgehoben ist.

Der Verkehr fließt wieder ungehindert. In der laufenden Woche kann es nochmals zu geringfügigen Einschränkungen aufgrund von Markierungsarbeiten kommen. Sperrungen sind jedoch keine mehr erforderlich.

Kleinere Einschränkungen wegen Fahrbahnmarkierung noch möglich

Im Bereich wo die Kaiserstraße den Backumer und den Resser Bach kreuzt, hat die Emschergenossenschaft im Zuge ihrer Kanalbaumaßnahme am Resser Bach und am Backumer Bach nicht nur die Straßenoberfläche im Baustellenbereich wieder hergestellt, sondern für Straßen.NRW auch eine Deckensanierung in angrenzenden Bereichen durchgeführt.