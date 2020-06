Am Montag, 22. Juni, wird die Fernwärmeversorgung im Dachsweg in Herten-Süd unterbrochen. Grund sind Anschluss- und Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich von 8 bis 14 Uhr.

Die Unterbrechung betrifft den Heizungsbetrieb und die Warmwasserversorgung. Alle betroffenen Haushalte wurden bereits von den Hertener Stadtwerken informiert. Für Rückfragen steht Christian Sommerfeld aus der Abteilung Wärmenetz unter der Telefonnummer 02366/307-170 oder per E-Mail unter waermenetz@herten.de zur Verfügung.