Im März bietet das Gertrudis-Hospital in Herten-Westerholt wieder neue Kurse für pflegende Angehörige und Schulungen für Angehörige von Demenzkranken an. Die Schulungen sind kostenfrei.

Die Demenzschulungen finden an drei Montagen in der Krankenpflegeschule des Krankenhauses statt. Beginn ist der 9. März. Weitere Termine sind der 16. und 23. März. Die Pflegekurse für pflegende Angehörige finden an drei Dienstagen ebenfalls in der Krankenpflegeschule statt. Beginn ist der 10. März. Weitere Termine sind der 17. und 24. März. Beide Kurse finden jeweils in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es bei Regina Kaiser unter Tel. 0209 6191-0 oder per E-Mail: r.kaiser@kkrn.de