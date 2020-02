Josef Karl Wiemann, Chefarzt der pneumologischen Klinik des Johanniter Krankenhauses Oberhausen, informiert am Mittwoch, 26. Februar, im Gertrudis-Hospital Westerholt über die Zeitumstellung aus schlafmedizinischer Sicht. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 16 Uhr, Kuhstraße 23.

Kurz bevor der Wecker klingt, meldet sich bei vielen die innere Uhr. Das verdanken wir unserem biologischen Rhythmus. Wenn nur nicht jedes halbe Jahr die Zeitumstellung dazwischen käme. Das Hin und Her zwischen Sommer- und Winterzeit bedeutet für den Körper Stress und bringt viele aus dem Takt. Doch wie stark beeinflusst uns die Zeitumstellung tatsächlich? Und welche gesundheitlichen Folgen hat es, langfristig schlecht zu schlafen?

Besser schlafen zahlt sich aus

Im Rahmen der Westerholter Gesundheitsgespräche referiert Josef Karl Wiemann an diesem Nachmittag über den biologischen Schlafrhythmus. Er erläutert, wie die Zeitumstellung diesen beeinflusst und welche Konsequenzen für den Alltag und das eigene Wohlbefinden entstehen. „Diesen biologischen Vorgängen im Körper widmet sich die sogenannte Chronobiologie, die immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt und ich an diesem Tag näher erläutern werden“, erklärt Josef Karl Wiemann.

Nach seinem Vortrag steht der Chefarzt noch für persönliche Fragen zur Verfügung. www.kkrn.de