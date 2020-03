Der Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) teilt mit, dass die Abfuhr der Abfallbehälter ab sofort bereits um 6 Uhr erfolgt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Abfallbehälter entsprechend früher an die Straße zu stellen. Die Abfuhrtage ändern sich hingegen nicht. Mit dieser Maßnahme will der ZBH das Corona-Ansteckungsrisiko im Team reduzieren.



"Wir starten früher mit der Abfuhr, um für zeitlichen Versatz in der Umkleidekabine zu sorgen. Damit minimieren wir den Kontakt untereinander", erklärt Gregor Born, ZBH-Bereichsleiter Abfall. Darüber hinaus prüfe der ZBH weitere Möglichkeiten, die Mitarbeitenden vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.