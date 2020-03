Ab Montag, 23. März, wird auf einer Strecke von etwa einem Kilometer zwischen den Kreuzungen Dorstener Straße / Heidestraße und Kötterweg eine sichere Fahrmöglichkeit für Radler geschaffen. Die Stadt Herten und die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr haben die Maßnahme auf den Weg gebracht, um damit die Lücke zwischen im Radweg westlich der Marler Straße zu schließen.

In Höhe der Recklinghäuser Straße wird eine Mittelinsel die Überquerung der Marler Straße ermöglichen. Mit dem Lückenschluss werden die bereits bestehenden Radwege an der Marler Straße und der Recklinghäuser Straße miteinander verbunden. Während der Bauarbeiten ist die Marler Straße in Richtung Herten zwischen der Recklinghäuser Straße und der Dorstener Straße/Heidestraße bis Ende Juli gesperrt.

Straßensperrung wegen Bauarbeiten

Während der letzten Bauphase im August wird eine Baustellenampel den Verkehr regeln, so dass die Marler Straße in beide Fahrtrichtungen genutzt werden kann. Der Bau des Radweges, der sowohl auf Hertener wie auch auf Marler Stadtgebiet verläuft, wird durch den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW) als Bürgerradweg gefördert und durch die Stadt Herten umgesetzt. Insgesamt werden etwa 400.000 Euro aus Mitteln der Stadt Herten, des Kreises Recklinghausen und des Landes investiert.