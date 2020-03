In der Nacht von Montag, 30. März, auf Dienstag, 31. März, werden in der Schützenstraße im Kreuzungsbereich Nimrodstraße/Schützenstraße Bauarbeiten durchgeführt. Grund dafür ist die Kanalsanierung. Für die Arbeiten wird die Straße in der Zeit von 21 bis 6.30 Uhr gesperrt.

Die Zufahrten für die Anwohner bleiben bis zur Baustelle frei. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. In der Nacht soll der Abwasserschacht gegen eindringendes Grundwasser abgedichtet werden, denn der Kanal muss für die Sanierung weitestgehend trocken bleiben. Anschließend erfolgt die eigentliche Sanierung der Kanalstränge, die mit Hilfe eines mit Harz getränkten Glasfasergewebeschlauchs von innen ausgekleidet werden.

Die Stadt Herten und die bauausführende Firma sind bemüht, die durch die Baumaßnahme entstehenden Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. Für Fragen rund um die Baustelle steht Erkan Akyüz vom Tiefbauamt der Stadt Herten unter der Telefonnummer 02366 303-648 oder per E-Mail an e.akyuez@herten.de gerne zur Verfügung.