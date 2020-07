Bereits seit 2004 besteht die Aktion "Sicherheit braucht Köpfchen" der Dekra. Auch in diesem Jahr wurden wieder die roten Sicherheitskappen an die kommenden i-Dötzchen verteilt.

Bürgermeister Fred Toplak übergab gemeinsam mit Dekra-Niederlassungsleiter Carsten Debler die Kappen an Simone Wallbaum, Leiterin des katholischen Kindergartens St. Ludgerus.



"Mit den roten Signalkappen werden die Kinder im Straßenverkehr gesehen und können sich auf ihrem Schulweg sicherer bewegen. Ich danke der Dekra für diese tolle Aktion!", so Fred Toplak. "Die leuchtende Farbe ist tagsüber gut für die Verkehrsteilnehmenden zu sehen und auch im Dunkeln machen die reflektierenden Leuchtstreifen auf die Kleinen aufmerksam. So sorgen die Kappen für doppelte Sicherheit", ergänzt Carsten Debler. Außerdem rät der Dekra-Experte allen Eltern, auch bei der Kleidung und den Schuhen auf auffällige sowie reflektierende Elemente zu achten.

Kappen sorgen für Sicherheit

Im Rahmen der Kampagne wurden in den letzten Jahren mehr als 2,75 Millionen Kappen verteilt. Dabei erhalten die Erstklässler nicht nur die schicken Mützen, sondern werden auch mit wichtigen Verhaltensregeln im Verkehr vertraut gemacht. Mittlerweile gibt es die Aktion auch in anderen Ländern.

Eine Begleitbroschüre mit weiteren Tipps gibt es online unter www.dekra.de/kinderkappen sowie in den Dekra-Niederlassungen.