Photovoltaik lohnt sich, aber wirft auch viele steuerrechtliche Fragen auf. Am Dienstag, 9. März, findet daher von 18 bis 20 Uhr für alle Photovoltaik-Interessierte sowie Anlagenbetreibende eine Online-Veranstaltung statt.

Der Referent Thomas Seltmann bietet Hilfestellungen für die steuerliche Abwicklung von Photovoltaik-Anlagen. Interessierte können sich auf der Internetseite der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr unter https://solar.metropole.ruhr/veranstaltungen anmelden.

Unternehmerische Tätigkeit

Auch wenn Privathaushalte Solarstrom gewinnen, kann die Finanzverwaltung dies als unternehmerische Tätigkeit betrachten. Die Online-Veranstaltung gibt einen kompakten Überblick über die aktuelle Steuerpraxis und schlägt den Bogen von der Photovoltaik als Steuersparmodell bis zur Photovoltaik ohne Finanzamt. Zu den einzelnen Themen gibt es praktische Beispiele und Tipps. Es geht um die Fragen, warum Photovoltaikanlagen in Privat-Haushalten Gewerbebetriebe sein können, was der Unterschied zwischen Umsatzsteuer und Ertragssteuer ist, welche Besonderheiten es bei den Batteriespeichern und Cloudtarifen gibt und um das Thema Photovoltaik als Steuersparmodell versus Photovoltaik ohne Finanzamt.

Die Online-Veranstaltung richtet sich an alle Kaufinteressierten von Photovoltaikanlagen, Anlagenbetreibende sowie Energie- und Finanzierungsberatende.

Der Referent Thomas Seltmann ist Initiator und Hauptautor der Rubrik "Steuertipps" bei PV-Magazine Deutschland. Er recherchiert und publiziert als Freiberufler seit über 20 Jahren zur steuerlichen Behandlung von Photovoltaik-Anlagen und schult Solarbranche und Steuerberatende zu diesem Thema. Hauptberuflich ist er bei der Verbraucherzentrale NRW angestellt, die auf steuerrechtlichem Gebiet nicht tätig ist.

Die Durchführung dieser Veranstaltung erfolgt gemeinschaftlich mit der EnergieAgentur.NRW im Rahmen der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr.

Auch für die sogenannten Balkon-Solarmodule beziehungsweise Stecker-Solargeräte, für die der RVR einen Fördertopf in Höhe von 9.000 Euro zur Verfügung gestellt hat, sind noch 8 von 10 Zuschüssen (100 Euro) frei. Für Stecker-Solargeräte ist keine steuerliche Betrachtung erforderlich. Sie müssen lediglich beim Netzbetreiber, also den Hertener Stadtwerken, sowie im Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur unter www.marktstammdatenregister.de/MaStR angemeldet werden.

Information