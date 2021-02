Am Dienstag, 16. Februar, kann der Wochenmarkt in Herten-Mitte wieder wie gewohnt von 8 bis 13 Uhr stattfinden.

Durch die ansteigenden Temperaturen und den Einsatz des Zentralen Betriebshofs Herten ist der Marktplatz soweit geräumt, dass die Lebensmittelhändler ihre Waren vor Ort anbieten können.

Ein Blumenstand ist an diesem Tag jedoch nicht in Herten.

Ab sofort besteht außerdem die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken auf allen Wochenmärkten im Kreis Recklinghausen.Zu den medizinischen Masken zählen FFP2-, KN95/N95- und OP-Masken. Im Gegensatz zu Alltagsmasken gelten für sie klar definierte Filtereigenschaften.

Information

Die aktualisierte Fassung der Allgemeinverfügung des Kreises Recklinghausen finden Interessierte unter www.herten.de/corona.