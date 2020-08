In den Nachrichten wird in den Sommermonaten vermehrt von Waldbränden berichtet und auch in Herten steigt das Risiko für Flächen- und Waldbrände stark an. Die Hitze und die anhaltende Trockenheit erhöhen die Gefahr enorm. Deshalb weisen Feuerwehr, Stadt und ZBH nochmals darauf hin, dass von März bis Oktober das Rauchen in Wäldern verboten ist. Außerdem sollten Bürger auch weitere Sicherheitshinweise beachten.

Zigarettenreste sollten keinesfalls achtlos in die Natur geworfen werden – sie könnten leicht Brände auf Feldern und Wiesen, in Wäldern und auf den Hertener Halden auslösen. Gleiches zählt für Glasflaschen und -reste.

Geldbußen bis zu 1000 Euro

Feuer, zum Beispiel durch Grillstellen, sind in öffentlichen Anlagen grundsätzlich verboten. Wer unerlaubt ein Feuer in einer öffentlichen Grünanlage macht, muss mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro rechnen. Darüber hinaus muss der Sicherheitsabstand von offenen Feuerstellen auf privatem Grund zu Waldrändern mindestens 100 Meter betragen. Wer ein Feuer entzündet oder grillt, sollte dann aber unbedingt darauf achten, dass die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt ist und immer Wasser bereitsteht.

Auch Kraftfahrzeuge sollten derzeit nur auf unbepflanztem Boden abgestellt werden, da beispielsweise heiße Katalysatoren trockene Pflanzen entzünden können. Vom Abflämmen von Unkraut rät die Feuerwehr in dieser Zeit gänzlich ab.

Die Sicherheitshinweise und Verbote sind zum Schutz von Mensch und Natur. Sollte ein Brand bemerkt werden, muss dieser sofort bei der Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 gemeldet werden.