Es ist nicht so einfach sein Leben nun neu zu organisieren. Man weiß ja, Rentner haben niemals Zeit. Mein Mann und ich waren bis dato immer sehr viel unterwegs. Nun haben wir uns, wie viele andere Menschen umgestellt. Wir sind mehr daheim. Wie also den Tag füllen? Montags ergänzen wir immer unsere Vorräte. Gestern nahm ich mir vor, ein etwas zeitaufwändigeres Gericht zu kochen. Da ich dazu auch einige ausgefallenen Zutaten brauchte, fuhren wir nach Real und staunten. Da wir Frühaufsteher sind, treffen wir dort schon zu Öffnungszeiten ein. Normalerweise ist es dort immer fast leer. Gestern allerdings bogen viele Autos vor uns dort ab und die beiden Parkplätze waren schon mächtig gefüllt.

Als wir aus dem Auto stiegen verließen die ersten Kunden das Geschäft und was glaubt ihr hatten sie unter den Armen? Richtig! Toilettenpapier.

Grinsend besorgten wir uns einen Einkaufswagen und stellten uns im geforderten Sicherheitsabstand in die Reihe der wartenden Kunden. Ein Angestellter fragte uns, ob wir zusammengehörten und wir bejahrten. Jeweils nur ein Kunde wies er uns an. Da ich meinen Mann nicht in der Kälte draußen stehen lassen wollte verzichtete ich auf den Einkauf hier. Zwei Damen vor uns, offensichtlich Mutter und Tochter bestritten daraufhin sich zu kennen. Ein Ehepaar, die Frau mit Gipsarm regte sich ebenfalls auf. Wir beschlossen daraufhin bei Rewe einzukaufen.

Als wir bei Lidl vorbei fuhren sah ich dort niemanden, der den Eintritt kontrollierte. Bei Rossmann stand schon eine lange Schlange, ich konnte mir denken warum.

Bei Rewe tätigten wir dann endlich unsere Einkäufe.

Sagt mir bitte, was um aller Welt willen machen die Leute mit dem ganzen Toilettenpapier? Basteln sie Masken daraus? Es würde mich also nicht wundern, wenn wir demnächst Leuten begegnen, die aussehen wie aus dem Film: Die Mumie kehrt zurück.

In diesem Sinne bleibt gesund und habt immer genug Toilettenpapier.

Ach ja, empfehlen kann ich euch auch noch Tele Gym um 7.20Uhr auf BR und um 8.00Uhr auf Alpha um fit zu bleiben