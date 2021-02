Der Wochenmarkt in Herten-Mitte am Freitag, 12. Februar, fällt aus. Denn der Marktplatz ist in einigen Bereichen weiter von einer dicken Eisschicht bedeckt. Das Eis konnte trotz aller Bemühungen seitens des ZBH nicht restlos beseitigt werden. Durch die vereisten Lauf- und Fahrwege kann die Sicherheit für Kundschaft, Händlerinnen und Händler auf dem Marktplatz nicht gewährleistet werden kann.



Sobald der Wochenmarkt wieder stattfinden kann, gilt eine neue Regelung: Ab sofort besteht die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken auf allen Wochenmärkten im Kreis Recklinghausen. Zu den medizinischen Masken zählen FFP2-, KN95/N95- und OP-Masken. Im Gegensatz zu Alltagsmasken gelten für sie klar definierte Filtereigenschaften.