Sie waren immer schon meine Lieblingsbäume, die Tannen und Fichten. Sicher liegt es daran, dass sie in vielen Märchen und Liedern vorkommen.

So romantisch ist es wenn jemand durch den grünen Tann schleicht. Auch im dem alten Schellack Lied von Thomas Rock aus Alabama stehen die Tannen still und schweigen.

Was ist mit den Weihnachtsbäumen? Werden unsere Enkel noch nachempfinden können, wie sie riechen an Weihnachten in der Stube?

So vieles schon gibt es nicht mehr.

Na ja, auf manche Gerüche können wir ja verzichten (zum Beispiel fehlt mir der Geruch des alten Plumpsklos nicht.) Oder des Speichers an heißen Sommertagen.

Was ist mit den Regionen im Sauerland, die von den angepflanzten Fichten leben, die sie im Winter verkaufen. Viele Menschen fahren ja dorthin, um sich selbst einen Baum zu schlagen.

Wird es das in Zukunft nicht mehr geben?

Als wir gestern zur Wiehl Talsperre wanderten, bedeckten an manchen Stellen die abgestorbenen Nadeln den Boden ca.1cm dick.