Eine Einladung der TG an alle Mitglieder und interessierte Walking-Freunde mit oder ohne Stöcke

Es ist wieder so weit. Der beliebte Nordic Walking/Walkingtag, den die TG einmal im Jahr, am Tag der Deutschen Einheit ausrichtet, findet auch in diesem Jahr statt. Dieses Mal geht es ca.5 - 6 km durch die Ried. Dauer etwa 1,5 Stunden. Die Veranstaltung ist kein Wettbewerb sondern ein Walken in moderatem Tempo. Vom Wetter sollte man sich nicht abschrecken lassen, geeignete Kleidung ist jedoch angebracht.

Treffen ist um 13.00 Uhr an der Sportanlage Nord.

Infos unter Tel.: 01575 2012017 oder Mail blank@tg-scherlebeck-langenbochum.info

Die Teilnahme ist wie immer kostenlos.

Die Corona-Hygienevorschriften werden selbstverständlich eingehalten