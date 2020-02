Jedes Jahr ehrt der ADAC junge Motorsportler die erfolgreich an der Westfalenmeisterschaft in verschiedenen Disziplinen teilgenommen haben. Um diesem Highlight den würdigen Rahmen zu verleihen, werden die Jugendlichen in den Goldsaal der Westfallenhalle eingeladen.

Der MSC Herten war dieses Jahr mit neun jungen Sportlern vor Ort. Immerhin fünf Westfalen- und sechs Vizewestfalenmeister Titel gingen in Form von Glaspokalen an die Hertener Jugendgruppe. u.a. auch der Westfalenmeistertitel für die Mannschaft im Turniersport und der 4. Platz von insgesamt 42 aktiven Jugendgruppen im Kartslalom. Dies ist schon eine beachtliche Leistung. Für besondere Sportliche Erfolge bekamen Calvin Epler und Maja Braun zusätzlich noch das ADAC Jugend Sportabzeichen in Gold verliehen. Nach der Ehrung gab es Mittagessen vom reichhaltigen Buffet. Anschließend gingen dann alle geehrten Jugendlichen mit ihren Begleitern hinüber in die Westfalenhalle um Spannung und Action beim alljährlichen ADAC SX Cup zu erleben. Die Eintrittskarten gibt es immer zusätzlich zu den Pokalen quasi als Belohnung für die großartigen Erfolge im Motorsport.

Im Folgenden die beachtliche Liste der Titel des MSC Herten aus der Saison 2019 die im Goldsaal geehrt wurden:

MSC Herten

Westfalenmeister Mannschaft Turniersport

4. Platz Westfalenmeisterschaft Kart Slalom

Maja Braun

-Westfalenmeisterin Fahrrad Turnier

-Westfalenmeisterin Kart Turnier

-Vize-Westfalenmeisterin Kart Slalom

- ADAC Jugendsportabzeichen in Gold

Valerio Di Carlo

-Westfalenmeister Kart Turnier

-Vize-Westfalenmeister Fahrrad Turnier

Devin Jürgensmeyer

-Westfalenmeister Kart Turnier

-5. Platz Westfalenmeisterschaft Kart Slalom

-4. Platz Westfalenmeisterschaft Roller Turnier

Marlon Warich

-Vize Westfalenmeister Kart Turnier

-6. Platz Westfalenmeisterschaft Kart Slalom

-3. Platz Westfalenmeisterschaft Roller Turnier

Max Macicek

-3. Platz Westfalenmeisterschaft Kart Turnier

-4. Platz Westfalenmeisterschaft Roller Turnier

-4. Platz Westfalenmeisterschaft Fahrrad Turnier

Robin Braun

-Vize-Landesmeister Fahrrad Turnier

-3. Platz Westfalenmeisterschaft Fahrrad Turnier

-4. Platz Westfalenmeisterschaft Kart Slalom

Calvin Epler

-Vize- Westfalenmeister Roller Turnier

-4. Platz Westfalenmeisterschaft Kart Slalom

-4. Platz Westfalenmeisterschaft Kart Turnier

- ADAC Jugendsportabzeichen in Gold

Riccardo Di Carlo

-Vize-Westfalenmeister Fahrrad Turnier

Luis Quade

-3. Platz Westfalenmeisterschaft Kart Slalom