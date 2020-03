Kürzlich traten die Leichtathleten der Trainingsgruppen U12, U14 und U16plus des SuS Bertlich beim Hallensportfest der DJK SuS Brambauer an. In der frisch umgebauten Helmut-Körnig-Halle zeigten sie bei starker Konkurrenz gute Leistungen.

In der Gruppe U12 konnte Emma Cönders (W10) im 50 m-Sprint und im Weitsprung neue Bestleistungen erzielen. Sie sprintete mit 8,82 Sekunden das erste Mal eine Zeit unter der 9-Sekunden-Marke und sprang mit 3,38 m auf einen 10. Platz. In der W11 startete Nika Kretschmer. Im 50 m-Sprint lief sie mit 7,98 Sekunden in persönlicher Bestzeit auf den dritten Platz. Damian Falkenhorst, Tyronn Jakobs und Julian Berendson starteten in der Altersklasse M10. Auch sie zeigten gute Leistungen. In der M11 starteten Marcel Rothe, Philipp Gründel, Jonathan Perner und Alexander Pokoyski.

Sie starteten mit dem 50 m-Sprint in den Wettkampf, wo sie alle eine neue Bestleistung liefen. Alles in allem freute sich Trainer Jan-Oliver Spiegel über die Leistungen seiner Athleten und sieht großes Potenzial für die kommende Saison.

Bei starker Konkurrenz starteten die Athleten der U14 beim Hallensportfest des DJK SuS Brambauer

in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund. Hannah Simon lief zuerst über 60 m und erreichte dort den 13. Platz in einer sehr guten Zeit von 9,35 Sekunden. Als nächstes startete sie im Hochsprung, wobei sie mit einer Höhe von 1,25 m nicht ganz zufrieden war. Sie freute sich dennoch über den 3. Platz. Ebenfalls am Start waren Friederike Nelskamp, Lina Lütke Bordewick, Constantin Berendson und Ljubomir Kristic.

Auch die U16/U18 ging an den Start. Das kleine Team, bestehend aus Sarah Huge (W15) und Isabel

Kleimeier (WJU18) stellten sich dem Test in der Halle und kann nun zuversichtlich in die neue Saison

gehen.