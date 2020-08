Mit einem Derby soll es losgehen, und das gleich als Heimspiel: Der Spielplan für die erste Basketball-Regionalliga West steht fest, und die erste Herrenmannschaft der Hertener Löwen soll das Team der BG Dorsten empfangen. Zumindest vorläufig, denn Änderungen aufgrund neuer Kontaktbeschränkungen sind denkbar.

Eine richtige Derby-Atmosphäre wird dabei nur schwer entstehen können, denn voraussichtlich werden nur 180 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sporthalle der Rosa-Parks-Gesamtschule die Heimspiele der Löwen verfolgen dürfen. Das erste Saisonspiel gegen Dorsten soll am Samstag, 26. September, um 19.30 Uhr ausgetragen werden.

Die Hinrunde in der ersten Regionalliga West endet am Nikolaustag, wenn die Löwen das Team der Dragons Rhöndorf in ihrer Höhle erwarten. Dann folgen noch zwei Rückrundenspiele vor Weihnachten, ehe es im Januar in der Liga weitergeht. Der Saisonabschluss mit dem 26. Spieltag ist für Samstag, 27. März 2021 geplant, und führt die Löwen nach Rhöndorf. Eine Woche zuvor soll das letzte Heimspiel in Herten stattfinden, und zwar das Derby gegen Citybasket Recklinghausen.