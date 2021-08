Die Siebente Auflage der Stadtmeisterschaft im E-Dart im Neuhaus in Herten Scherlebeck, war mit 22 Teilnehmern gut besucht. Der Gastgebender Verein DC Feuerteufel stellte die Hälfte der Teilnehmer.

Gespielt wurde 501 MO bis zu den Halbfinals in Best of 3 danach wurden die Halbfinals und das Finale in Best of 5 ausgetragen

Es wurden zunächst in einer Gruppenphase mit Vier gruppen die Zwölf Finalisten ermittelt, die ersten Drei kamen zu einen Doppel-Ko Runde weiter. Altmeister wie Marc Besner schafften es nicht in die KO runde einzuziehen. Allerdings schaffte es ein Altbekannter Spieler der Bull Busters Christian Looh (Losi) mühelos in die Ko Runde vorzustoßen und ließ keinen Zweifel an sein Vorhaben den Titel zu erringen. Dies zeigte er in allen Spielen und unterstrich dies mit drei Bestleistungen in der Form von jeweils den Maximalen punkten von 180, davon eine im Finale gegen Daniel Wallbaum (Wall-E). Daniel Wallbaum setzte sich in der Verlierer Runde durch und hatte im Finale keine Chance, und verlor deutlich mit 0-3. Als dritter konnte sich Dirk Langhoff (Longman) aus dem Niederrheinischen durchsetzen bei ihm war im Finale der Verlierer Runde gegen Daniel Wallbaum Schluss. Allen Teilnehmer war die Freude an dem Turnier deutlich anzusehen und es war ein Toller Abend in der Gaststätte Neuhaus bei Eva und Andreas Siepermann. Vielen Dank an allen Mitwirkenden und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr wieder.

Good Darts