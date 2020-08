Die erste Herrenmannschaft der Hertener Löwen befindet sich seit Juni im freiwilligen Team-Training. Zur Vorbereitung auf die nächste Saison in der ersten Basketball-Regionalliga West wird das Team von Cheftrainer Cedric Hüsken mehrere öffentliche Testspiele absolvieren. Los geht es Ende August.

Es seien „regelmäßig acht bis zehn Spieler“ zum freiwilligen Training gekommen, berichtet der Headcoach Hüsken. Mit ihnen arbeitete er insbesondere an den Grundlagen, ehe es am Montag, 24. August, offiziell mit dem Training der ersten Herrenmannschaft losgeht. Dann erwartet Hüsken alle 14 Spieler des neuen Kaders in Herten. „Dann geht es vor allem darum, die nötige Kondition für die lange Saison aufzubauen und den Spielstil zu entwickeln“, verrät der Cheftrainer.

Die Saison in der ersten Regionalliga soll voraussichtlich am 26. September beginnen, wenn es keine neuen Kontaktbeschränkungen gibt. Das erste Spiel ist für die Löwen ein Heimspiel gegen das Team der BG Dorsten. Bis dahin testen die Löwen gegen mehrere Teams.

Saison beginnt am 26. September

Den Auftakt macht ein Testspiel gegen die WWU Baskets Münster. Das Spiel wird am Samstag, 29. August, um 17 Uhr in der Sporthalle der Rosa-Parks-Schule, Fritz-Erler-Straße 2, ausgetragen. Fans können sich schon jetzt Karten reservieren, und müssen dies auch tun, wenn sie im Publikum sein wollen. Denn aktuell dürfen aufgrund der Abstandsregeln des Landes Nordrhein-Westfalen nur 180 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle sein. Eine Ticket-Reservierung ist unter tickets@hertener-loewen.de möglich.

Dieselben Regeln gelten für die Saisoneröffnung des Vereins. Sie ist für den 12. September, ein Samstag, geplant. „Sollte ein Rahmenprogramm möglich sein, wird dies noch veröffentlicht“, sagen die Verantwortlichen des Hertener Basketballvereins. Um 14.30 Uhr soll es ein Testspiel gegen die Iserlohn Kangaroos geben, um 19.30 Uhr ein Testspiel gegen die VfL Sparkassenstars Bochum – beides Teams aus der Zweiten Bundesliga Pro B Nord.

Bereits in der Woche zuvor treten die Löwen zu zwei Vorbereitungsspielen gegen ihre Liga- und Vestkonkurrenten BG Dorsten, BSV Wulfen und Citybasket Recklinghausen an. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. September, spielen die Teams in Wulfen gegeneinander, der Austragungsort des zweiten Tages hängt von der Spielpaarung ab. Wulfen und Herten spielen samstags um 16 Uhr gegeneinander, der Verlierer der Partie spielt am Tag darauf um 14 Uhr um Platz drei und der Sieger steht im Finale des Vest-Cups um 17 Uhr. Ein letztes Testspiel vor Saisonbeginn planen die Hertener Löwen für Samstag, 19. September, wenn um 17 Uhr das Team der BG Hagen, ebenfalls ein Ligarivale, in der Sporthalle der Rosa-Parks-Schule zu Gast ist.