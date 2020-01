Das wohl renommierteste Jugend-Fußball Turnier im E-Jugendbereich (U11) in Deutschland findet seit dem gestrigen Freitag in der Rosa-Park-Schule statt. Fußball Talente aus sieben Nationen sind am Start. Heute und am Sonntag geht es um 8 Uhr los.



Während man im letzten Jahr auf Highlights wie Inter Mailand und Galatasaray Istanbul gesetzt hat, haben nun die Veranstalter erstmalig Teams aus Finnland und der Ukraine eingeladen.

Dabei haben die Kids immense Busfahrten auf sich genommen, um dabei zu sein. Den jungen Fußballern aus Helsinki und Kiew wird dabei nach der Anreise ein abwechslungsreiches Programm geboten. Sie werden Schalke Arena besichtigen mit dem Knappen Museum, wobei sie feststellen können, dass ihre „Helden“ wie Pukki aus Finnland und Konolpynka aus der Ukraine nicht vergessen sind. Danach werden sie in Herten die lange Anreise im Copa Ca Backum aus den Muskeln schwimmen können.

Daneben haben die Veranstalter aus Langenbochum natürlich weiterhin für Highlights gesorgt. Als Titelverteidiger läuft Feyennoord Rotterdam auf und sie werden gleich von zwei weiteren niederländischen Teams begleitet. Die Jugend des derzeitigen Tabellenführers AZ Alkmar ist ebenso dabei wie der FC Utrecht. Aus dem flämischen Teil Belgiens kommt zum zweiten Mal der VV St.Truiden. Auch dies ist ein Profi-Team der Nationalliga. Die Jugend vom Premier Ligisten kommen auch das zweite Mal und lösen das Team von West Ham United ab, die beim letzten Mal da waren. Nun das dritte Mal dabei ist das Team von Legia Warschau. Die kleinen „Lewandowskis“ haben bisher immer den Sprung unter die Ersten geschafft.

Natürlich treffen die internationalen auf Deutschlands Talente. Diesmal kommt die Jugend des Bundesligatabellenführers RB Leipzig in den Pott. Hier trifft ein Konzept auf Tradition. Natürlich wollen die weiteren Teams aus der Umgebung wie Schalke 04 und RW Essen positiv untermauern, wer die Stärksten sind.

Kult muss sein beim Euro Cup in Herten-Langenbochum. Deshalb nehmen die Teams vom FC St.Pauli und dem 1. FC Nürnberg teil. Sie messen sich mit den Bundesligisten vom FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf. Traditionell sind Kaderschmieden wie FSV Frankfurt und der SV Sandhausen unter den Teilnehmern. Nunmehr hat sich eine Mannschaft qualifiziert, die vielleicht für ein neues System steht. Im Quali-Turnier des Oktobers konnte sich die JFS Köln im Wimpernschlagfinale gegen Eintracht Dortmund durchsetzen. Die Jungen aus Köln stammen aus einem Fußball-Internat der Sporthochschule Köln und sind Rivalen des FC, Victoria und Fortuna. Sie gelten als Nachwuchs-Hochburg. Weiterhin will Langenbochum auch den regionalen Bereich bei der Teilnahme stärken. Und zum ersten Mal wird sich die Kreisauswahl Vest Recklinghausen der Konkurrenz stellen. Die U-11 Spieler von Waltrop, Haltern, Marl, Recklinghausen bis Schermbeck sind ausgesucht im Kreis, wobei ihr Talent noch der Überprüfung bedarf. Und zum Schluss noch der Gastgeber, BW Westfalia Langenbochum, der nach langer Zeit wieder nur mit der Erstvertretung aufläuft. Diesmal eine U-10 Auswahl im Kreis der Lebensälteren. Natürlich wird dies eine Lehrstunde werden, aber sie können im nächsten Jahr davon profitieren. Die Zeiten sind vorbei als der Vorgängerverein SG Langenbochum um den Gesamtsieg mitspielte.