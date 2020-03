Corona verpasst auch dem prominentesten Hertener Vierbeiner, „Ignatz von Herten“, eine Zwangspause. Der Bürgertraber muss mehrere Feierschichten einlegen, denn im Moment ruht der Betrieb auf Deutschlands Rennbahnen. Der Verband teilt dazu mit: „In Abstimmung mit den deutschen Trabrennveranstaltern und dem Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V. (Deutscher Galopp) wird der Rennbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Diese Direktive gilt zunächst bis 18. April 2020.

Danach wird die Situation neu bewertet, auch hinsichtlich der Möglichkeit so genannter Geisterrennen, Veranstaltungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.“ Der nächste Auftritt des Schwarzbraunen war eigentlich für Sonntag, 29.März, in Dinslaken geplant. Stattdessen bleibt er in seinem Trainingscamp in Moers. Pflegerin Tina Ahokas berichtet, dass „Ignatz“ fit sei und durch Trainer Jens Holger Schwarma täglich bewegt werde: „Wie bei übrigen Leistungssportlern ist es wichtig, ihn in Schwung zu halten.“ Im Übrigen genießt „Ignatz“ die aktuelle Sonne und die Ruhe auf der Koppel der einsam gelegenen Trainingsstätte im ländlichen Bereich von Moers.

Derweil teilt Bürgertraber-Vorsitzender Winfried Kunert mit, dass die ursprünglich fürs Frühjahr vorgesehene Mitgliederversammlung erst mal ausfällt: „Abgesehen vom allgemeinen Veranstaltungsverbot haben wir im Moment andere Dinge im Kopf als eine Versammlung. Das Stallteam ist gesund, Ignatz ist fit und wird gut betreut. Das ist wichtig.“