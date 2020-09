Auf der Golfanlage Schloss Westerholt e.V. finden wieder Turniere statt. Im September ging es direkt um die Clubmeisterschaft

Es wurden die Deutschen Meisterinnen in den Altersklassen 14 und 16 gekürt. Bei zum Teil widrigen Wetterbedingungen wurden die diesjährigen Clubmeisterschaften auf der Golfanlage Schloss Westerholt e.V. ausgetragen. Beim sportlichsten Ereignis der Golfsaison über drei Runden ging es um Alles – kein Strich, kein Aufheben, es zählte jeder Schlag!

Bei den Damen sicherte sich Sonja Dietzel den Titel der Clubmeisterin und den Sieg in der Altersklasse 30. Bei den Herren erspielte sich Robin Wienfort den Titel des Clubmeisters. Der Sieg in der Altersklasse 30 ging an Dr. Ferdinand Stebner.

Aufgrund der Corona-Pandemie durften Zuschauer nur von öffentlichen Wegen aus den Meisterschaften folgen.