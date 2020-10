Beim letzten Wettkampf dieser Saison erzielten die Bertlicher Athleten Bestleistungen Beim Werfertag des VfL Gladbeck in der Vestischen Kampfbahn wurden zum Saisonausklang wie immer die „stärksten“ Athleten gesucht. Zweimal ging es hierbei in den Ring und einmal an die Anlaufbahn. Tobias Dombrowski gab an diesem Tag sein Comeback nach über sechs Jahren ohne Wettkampf.

Dies war ihm allerdings nicht anzumerken, da er sich beim Kugelstoßen mit der 7,26 Kilogramm schweren Kugel von Versuch zu Versuch steigerte und am Ende mit 11,65 Meter Zweiter wurde. Auch beim Speerwurf war sein letzter Versuch der beste. Sein 800 Gramm-Speer flog hier auf eine erhoffte Weite von über 40 Meter und somit auf Platz vier.

Gruppe MJU 18

Für die Gruppe MJU18 startete Louis Mende in allen drei Disziplinen.

Zunächst stieß er die 5 Kilogramm-Kugel, war aber mit seiner Weite von 12,10 Meter nicht zufrieden, da sie deutlich unter seiner Bestweite lag. Trotzdem konnte er damit den zweiten Platz erreichen. Anschließend warf auch er den Speer. Immer stärker werdender Regen machte das ganze Unterfangen allerdings nicht einfacher. Trotzdem flog sein Speer nah an seine Bestweite heran (38,29 Meter, Platz 7). Als Letztes stieg Louis wieder in den Wurfring. Dieser ist dabei etwas größer als der Kugel-Ring, sodass Louis hier sein können noch mehr ausleben konnte. Leider hatte er auch hier mit den rutschigen Bedingungen zu kämpfen. Dennoch flog sein Diskus auf starke 33,62 Meter und wieder auf Platz zwei.

Nun folgt eine kurze Phase der Erholung, bevor die Bertlicher Athleten auf die Vorbereitung für die neue Saison fokussieren. Alle sind gespannt auf das, was da kommen wird.

Trainingsgruppe U14

Bei ihrem ersten Werfertag in dieser Saison gingen die Athleten der U14 an den Start und erreichten hervorragende Ergebnisse. Für alle, bis auf für Ljubomir Kristic, war es der erste Wettkampf in diesen Disziplinen überhaupt. Für Ljubomir Kristic fing der Wettkampf mit Kugelstoßen an. Dort erreichte er mit einer Weite von 6,95 Meter den 5. Platz. Den Speer warf er 22,25 Meter weit. Das bedeutete Platz 2. Die letzte Disziplin war für ihn Diskuswerfen. Hier wurde er Vierter mit einer Weite von 15,52 Meter.

Constantin Berendson startete ebenso zuerst mit Kugelstoßen. Mit einer Weite von 6,78 Meter wurde er Zweiter mit persönlicher Bestleistung. Auch im Diskus wurde er Zweiter mit einer Weite von 21,38 Meter. Das bedeutete auch hier persönliche Bestleistung.

Lina Lütke Bordewick warf zuerst den Speer. Hier konnte sie mit einer Weite von 9,38 Meter den 4. Platz erzielen. Danach ging sie zum Kugelstoßen und erreichte auch hier den 4. Platz mit einer Weite von 5,26 Meter. Das bedeutete für sie persönliche Bestleistung. Auch im Diskuswerfen wurde sie Vierte mit einer Weite von 11,75 Meter.

Hannah Simon warf den Speer 17,49 Meter weit und landete damit ganz oben auf dem Treppchen. Anschließend erreichte sie beim Kugelstoßen mit einer Weite von 5,80 Meter den 3. Platz. Den Wettkampf beendet hat sie mit dem 3. Platz beim Diskuswerfen mit einer Weite von 12,12 Meter.

Friederike Nelskamp ging beim Diskuswerfen an den Start und erreichte mit einer Weite von 15,32 Meter den 2. Platz. Wohlverdiente Pause am Wettkampftag für die jungen Athleten des VFL Gladbeck.

Einzelergebnisse in den Disziplinen Kugel/Speer/Diskus:

Tobias Dombrowski (M) 11,65 Meter (2. Platz) PB

(7,26 kg) 40,20 m (4. Platz) PB (800 g)

Louis Mende (MJU18) 12,10 m (2. Platz), (5 kg) 38,29 m (7. Platz) (700 g) 33,62 m (2. Platz) (1,5 kg) Ergebnisse