Kürzlich reisten mehrere Judoka zum Landeseinzelturnier für Hobbykämpfer nach Bochum. Diese Turniere bieten besonders Erwachsenen Anfängern einen guten Einstieg in den Wettkampfsport. Für das Judo-Sport-Team Herten nahmen mit Sven Fischer und Christopher Heindorf zwei Athleten an ihrem ersten Turnier teil.

Sven erreichte in der Gewichtsklasse -77,7kg einen guten dritten Platz. Für Christopher lief es nicht ganz so gut. Für den Partnerverein PSV Recklinghausen nahmen Johannes Verlemann, an seinem ersten Turnier und die zwei Nachwuchskämpfer Jaron Walter und Jonas Lichtblau teil.

Trainer Christoph Linde ist mit seinen fünf Kämpfern sehr zufrieden. Besonders die drei Anfänger zeigten großes Potential.