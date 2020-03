Kürzlich war das Judo Sport Team Herten gemeinam mit der PSV Recklinghausen beim Kreismannschaftsturnier in Datteln am Start.



Die erste Mannschaft der Kampfgemeinschaft traf auf den JC Datteln, Bottrop, Gievenbeck und den PSV Gelsenkirchen. Justus Koch, Mark Kraudelt, Darja Dick, Johannes Borzichowski, Lukas Kauch, Laurenz Engelbrecht, Lennart Holtmann und Franziska Lemke, Ammely Kaptur, Malte Lichtblau, Mia Kandsorra, David Keller und Julie Lauer kämpfen als erste. Am Ende war ihnen die Bronze-Medaille sicher.

In der zweiten Mannschaft der Kampfgemeinschaft kämpften Ben Büning, Fynn Arnold, Christian Kaptur, Leonas Kinzel, Felicitas Pungs, Tom Beckmann, Emilia Häsler, Theo Dreier, Jan Schroers und Tom Schroers. Die Mannschaft belegte den 5. Platz.