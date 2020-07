Nachdem die Aktivitäten des Bürgertraber-Vereins bereits 2008 im Ruhr Museum in der Abteilung „Mythen und Phänomene des Ruhrgebietes“ präsentiert worden sind, steht für den Charity-Verein seit dem Wochenende ein neuerlicher musealer Auftritt auf dem Programm.

In der Ausstellung „Boten, Helfer und Gefährten“ informiert das LWL-Industriemuseum Zeche Hannover in Bochum über das Wirken der Bürgertraber. In dieser Wanderausstellung geht es um die Beziehung zwischen Menschen und Tieren.

Vize-Bürgermeister Jürgen Grunwald würdigte am Rande der Eröffnung die jeweiligen Bürgertraber-Pferde als beliebte Identifikationsfiguren: „Sie sind außergewöhnliche und quicklebendige Werbeträger für unsere Stadt.“ Damit würde der Verein, so Vorsitzender Winfried Kunert, das Vermächtnis von Vereinsgründer Klaus Bechtel erfüllen: „Parallel zur sozialen Funktion mit dem Einsammeln von Spenden sprach Klaus Bechtel gerne vom vierbeinigen Stadtmarketing.“

Traberlegende Willi Rode – mit 6.953 Siegen einer der erfolgreichsten Sulkyakteure und früherer Trainer der Bürgertraberpferde – gehörte zu den Ehrengästen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Sein Fahrerhelm ist als Leihgabe in der Ausstellung zu sehen. Gäste bei der Eröffnung der Ausstellung waren Winfried Kunert, Willi Rode und Jürgen Grunwald (v.l.).Foto: ST