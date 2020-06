Wegen der Corona-Pandemie und den zahlreichen ausfallenden Urlaubsreisen braucht es gute Ideen, um sich in den Ferien die Zeit zu vertreiben. Warum aber die Sommerferien nicht mal nutzen, um eine neue Sportart auszuprobieren? Auf der Anlage des Hertener Tennisclubs (HTC) ist das möglich.

Im bereits 22. Sommercamp in den Sommerferien können Kinder, Jugendliche und Erwachsene unverbindlich und ohne Vereinsmitgliedschaft testen, ob sie mit dem Tennisschläger umgehen können bzw. Tennis für sie der richtige Sport sein könnte. Vorkenntnisse sind nicht notwendig; eine Altersbeschränkung gibt es nicht! Beim Trainerteam der Tennisschule Künkler um die ausgebildeten und erfahrenen Tennislehrer Jochen Künkler, Beata und Wojtek Switkiewicz lernen die Anfänger koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln oder zu verbessern. Tennisschläger und Bälle werden kostenlos gestellt. Natürlich sind auch Wiedereinsteiger herzlich willkommen. Die Kosten betragen für Erwachsene 35 Euro und für Jugendliche 25 Euro pro Woche. Das Gruppentraining findet zu folgenden Terminen jeweils täglich für eine Stunde statt: 29.6. – 3.7., 6.7. – 10.7.

13.7. – 17.7., 20.7. – 24.7., 27.7. – 31.7., 3.8. – 7.8.

Schnupperwochen für Klein und Groß

„Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Sommercamp 2020! Sollten Sie sich nach Absolvierung der Trainingswoche dazu entscheiden, Mitglied im Hertener Tennis Club zu werden, brauchen sie für den Rest der diesjährigen Sommersaison (bis Oktober) keinen Beitrag mehr zu bezahlen. Wir freuen uns über Neumitglieder jeder Altersklasse und sind darum bemüht, sie schnell in das Vereinsleben zu integrieren,“ so Trainerin Beata Switkiewicz.

Anmeldungen sind ab sofort über das Kontaktformular auf der HTC-Homepage (www.hertener-tc.de) oder direkt bei Jochen Künkler (htc@tennisschule-kuenkler.de) möglich.