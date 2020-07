Die erste Herrenmannschaft der Hertener Löwen verändert sich weiter. Semir Albinovic wird nicht mehr zum Team für die erste Basketball-Regionalliga West gehören.



Der 28-Jährige, der täglich für das Training von Hagen nach Herten und zurück pendelte, möchte sich in Zukunft mehr seiner Familie und seinem Beruf widmen können. „Im Namen des Trainerteams möchte ich mich bei Semir für sein Engagement auf und neben dem Feld bedanken. In der Kabine war er immer für einen Witz zu haben und hat die Stimmung aufgelockert“, verrät der Löwen-Cheftrainer Cedric Hüsken, und bedauert den Weggang des Flügelspielers. Leicht fiel Albinovic die Entscheidung nicht, wie er selbst berichtet: „Ich habe dieses Jahr, glaub ich, die beste Saison gespielt, seitdem ich hier in Deutschland spiele. Ich habe mich in Herten wirklich wohl gefühlt.“

Im Kader der Löwen für die kommende Spielzeit in der ersten Regionalliga West stehen somit bislang: Luca Bambullis, Leevi Erkkilä, Dijon Smith, Tarik Jakupovic, Nils Strubich, Tim Müller, Niklas Husmann, Tim Severing, Mathias Perl, Robin Pflüger, Noah Wierig und Jason Tolkmit.

Den Verein wechseln werden: Semir Albinovic, Felix Fuhrmann, Lyuben Paskov und Fabio Pedro Velasco Galiano.