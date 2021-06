Nachdem in den letzten Wochen wegen der Kontaktbeschränkungen nur sehr verhalten Einzelspiele erlaubt waren, öffnet der TC Grün-Weiß Westerholt nun wieder die Tennisplätze für Einzelspiele, Doppel sowie für Einzel- und Gruppentraining.

Genau passend zum Sommerwetter werden die Corona-Regeln wegen der sinkenden Zahlen gelockert und Tennisbegeisterte können die Auszeit vom Corona-Alltag auf dem Platz genießen.

Der TC Grün-Weiß Westerholt spricht mit einem Werbeflyer Tennisinteressierte an, die für zwei Wochen an einem Schnupperangebot teilnehmen möchten. Zusammen mit tenniserfahrenen Vereinsmitgliedern, sogenannten Tandem-Partnern, können sie mit dem Tennissport vertraut gemacht werden oder bereits vorhandene Tenniskenntnisse auffrischen. Diese Aktion hat zum Ziel, dass neue Mitglieder schneller in die bestehende „Tennisgemeinde“ integriert werden und eigene Kontakte zu anderen Vereinsmitgliedern knüpfen können. Nach den zwei Schnupper-Wochen können sich die Teilnehmer entscheiden, ob sie für ein ganzes Jahr Schnupper-Mitglied zu günstigen Konditionen werden wollen.

Kontaktarme Sportart

In Zeiten von Corona hat sich Tennis als „kontaktarme“ Sportart bewährt, so dass der Sport bereits nach den ersten Lockerungen wieder erlaubt wurde. Neben den allgemeinen Lockerungen zum normalen Spielbetrieb hat nun auch der Westfälische Tennisverband angekündigt, dass der Wettkampfsport wieder aufgenommen werden kann und dass sich die Mannschaften für die Spiele der Sommersaison vorbereiten können. Bereits im Juni geht es für die ersten Mannschaften des TC Grün-Weiß Westerholt wieder los.

Auf Bezirksebene werden ebenfalls Bezirksmeisterschaften und weitere LK-Turniere um Punkte und Platzierungen ausgetragen.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist unter reservierung@tennisclub-westerholt.de möglich.