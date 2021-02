Inge, unser Ehrenmitglied, hat Geburtstag, sie feiert ihren 80.

Geburtstagsgrüße werden an diesem Tag einmal ganz anders ausgesprochen. Schon am frühen Morgen kamen aus den Sportgruppen, in denen Inge mitmacht, viele gute Wünsche per Whatsapp an und auch ein ZOOM-Gruß war dabei. Leider sind die persönlichen Kontakte ja untersagt und deswegen bekam Inge ganz conronakonform von der 1. Vorsitzenden Bettina Heidenreich das TG-Geschenk per Stocklänge!

Unsere Inge haben die TGler auf diese Art Hochleben lassen. Sie hat viel im Verein getan, war jahrelang Kassiererin, ist jetzt Kassenprüferin und packt immer noch tatkräftig in ihrer Gruppe mit an, wenn es notwendig ist. Zum Ehrenmitglied wurde sie auf der Vorstandssitzung am 29.01.2012 ernannt, sie hält seit 36 Jahren der TG die Treue.

Die TG wünscht Inge weiterhin viel Elan beim Sport, gute Gesundheit und noch viele schöne Jahre mit ihrer Familie.