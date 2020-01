Kürzlich traten die KG Wuppertal und der SV Westerholt in der Landesliga Gewichtheben gegeneinander an. Zwei Teams auf Augenhöhe lieferten sich einen spannenden Kampf. Im Reißen schafften gleich zwei Westerholter, Stefanie Schäfer mit 36 Kilogramm und Christine Kreßmann mit 42 Kilopgramm, eine neue persönliche Bestleistung.



Die durchgehend starke Leistung im Reißen der Westerholter sicherte hier auch den Sieg mit 55 zu 38,7 Punkten. Im Stoßen zeigten Jenny Westerholt mit 83 Kilo, Christine Kreßmann mit 56 Kilound Simon Brüggemann mit 122 Loöp ebenfalls neue Bestleistungen. Auch der kurzfristig eingesprungene Sebastian Klemm erreichte starke 115 Kilo. Trotz dieser Leistung könnten die Westerholter das Stoßen nicht für sich entscheiden und unterlagen mit 147,2 zu 164,7 Punkten. Durch die besonders starke Leistung der Wuppertaler im Stoßen ging auch der Zweikampf mit 202,2 zu 203,4 knapp an die Gäste. Somit geht ein enger Kampf mit 2:1 Punkten für die Liga Tabelle an die KG Wuppertal.