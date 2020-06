Die Saison für den Jugendbereich ist nun endgültig vorbei, dass hat der Fußballverband kürzlich entschieden. Die Saison 19/20 der U19 Mannschaft aus Langenbochum kann sich sehen lassen. Sie spielte gut und hatte mit dem Abstieg de facto nichts zu tun.

"Ich hätte gerne weiter gespielt. Unsere Siege gegen Top Teams wie Weitmar 45 und Westfalia Herne machten deutlich, dass wir uns ständig weiterentwickelt hatten," so Trainer Ralf Giera.

Nunmehr geht es in der Bezirksliga weiter und die Nachbarn von der Spvgg. Erkenschwick profitieren vom Abbruch (Abstiegsplatz) und die Marler vom VfB Hüls trauern wohl dem Abbruch als Tabellenzweiter nach. Nunmehr wird der SSV Buer in die Landesliga aufsteigen.

Der Kader für die nächste Saison nimmt Formen an, da die Hälfte des Teams (Jungjahrgang) weiter im Kader bleibt und einige Neuanmeldungen vorliegen. Hier gilt es noch bis zu den Sommerferien Ausschau nach Talenten zu halten, die sich an die starke "Emscher-Lippe" Liga mit Traditionsclubs herantrauen. BWWL ist noch offen für den einen oder anderen Spieler. Neben Ralf Giera ist nun Tim Lause im Trainer-Team. Lause, auch ein Ehemaliger der SGL Jugend, der neue Ideen mit einbringen wird. Der 41-Jährige wird den Cheftrainer Ralf Giera bei der U19 Bezirksliga Mannschaft als „Co“ unterstützen.

Zurück zu den Wurzeln

„Es war uns wichtig, jemanden zu finden, der Langenbochumer Blut, Erfahrung in dieser Altersstufe und die nötigen sportlichen Qualifikationen hat“, so der Sportliche Leiter Kevin Korinth. Für Tim geht es zurück zu den Wurzeln, kickte er ja sechs Jahre bei der SG Langenbochum und durchlief von der C Jugend an alle überkreislichen Mannschaften der damaligen SGL. Dann verschlug es ihn beruflich und familiär nach Bochum, wo er unter anderem beim Vorwärts Kornharpen und temporär beim TuS Harpen spielte, bevor er dort lange Zeit Trainer in Jugend- und Seniorenteams war. Zuletzt arbeitete er als Trainer im Bochumer Norden beim BV Hiltrop.

Der zweifache Familienvater wohnt mittlerweile wieder in Platznähe und so schließt sich für Tim der Kreis. Jugendleiter Dirk Kruppa dazu: „Seit dem Legendenturnier im letzten Jahr arbeiteten wir an einer Rückkehr. Dass es uns gelungen ist, einen nachgewiesenen Fachmann, Langenbochumer Jungen und coolen Typen zu holen, macht uns stolz.“