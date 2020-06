Es ist schon eine Weile her, dass der Süder Advent stattgefunden hat. Es war bereits der 16. interkulturelle Weihnachtsmarkt in Herten. Rund 24 Stände und ein buntes Bühnenprogramm sorgten für beste Stimmung.



Da das Event nicht kommerziell ist und rein ehrenamtlich betrieben wird, kommt der Erlös Vereinen in der Stadt zugute. Dazu treffen sich die Veranstalter und Gestalter des Marktes normalerweise im Februar. Durch die allseits bekannten Umstände fand das Treffen nun im Juni statt. Nachdem ein Sicherheitskonzept nach der Coronaschutzverodnung geschrieben und abgesegnet war, kamen die rund 20 Betreiber der Stände endlich zusammen. An der frischen Luft unter Pavillions konnte der Abstand problemlos eingehalten werden und erinnerte dabei fast ein bisschen an den Süder Advent selbst.

Zunächst wurde beraten, wie die Mittel in diesem Jahr zu verwenden wären. „Finanzminister“ Dr. Jörg Pfingstmann stellte dar, dass aus den Erlösen und Spenden rund 13.000 Euro zur Verfügung stehen. 3.000 Euro daraus sollen das Startkapital für den Süder Advent 2020 bilden. Weitere 8.000 Euro wurden wie folgt verteilt: 1.300 Euro gehen an die offene Ganztagsschule am Standort Augusta, dort soll ein Schwimmkurs realisiert werden. Weitere 1.500 Euro werden für die Bereitstellung eines WLAN in der Obdachlosenhilfe der Diakonie bereitgestellt. Die Süder Grundschule hat bereits etwa 700 Euro für die Instandsetzung der Fahrräder für Fahrradprüfung reserviert und erhält noch 1.000 Euro für die Beschaffung von Büchern, die die Kinder in der Betreuung oder auch zu Hause lesen können.

Süderleben bewegt viel in Herten

Süderleben unterstützt auch die Kinderbetreuung auf dem Hof Wessels mit der Finanzierung der Spülmaschine und des Kühlschrankes durch ein örtliches Handwerksunternehmen im Wert von 1.500 Euro. Die Franz-Hahn-Werkstatt erhält 1.000 Euro für weitere Werkzeuge und Maßnahmen, die zum Beispiel in Kooperation mit den Schulstandorten Fahrrad-Kurse oder Reparaturunterweisung der Schüler und ähnliches ermöglichen. Der OGS Standort Augustaschule erhält aus privatem Besitz Sonnenschirme und 500 Euro für Sportgeräte. Die AWO schafft als Ergänzung zum Flipper noch einen Tischkicker an, der 300 Euro kosten wird und das Angebot abrundet. Für Grill-Einsätze der Herten-Southgriller sollen zehn Logoschürzen beschafft werden, die mit rund 150-200 Euro veranschlagt sind.

Mit dem übrigen Geld kann eventuell ein zweiter Schwimmkurse finanziert werden. Süderleben, das Projekt der Hertener Bürgerstiftung, bewegt viel in Herten Süd, da sind sich alle einig. Nach der Sitzung und den Entscheidungen gab es noch eine Runde Pizza für alle von Claudio Calamini. Nun heißt es hoffen und optimistisch bleiben, dass am 3. Advent 2020 der 17. Süder Advent stattfinden darf.